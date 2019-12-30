Эксперт рассказал, в чем будет состоять преимущество двигателя для нового российского вертолета.

В ЦИАМ рассказали, каким должен быть двигатель для скоростного вертолета. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора Центрального института авиационного моторостроения Михаила Гордина. Специалист пояснил журналистам, что в перспективе российский вертолет должен обладать в составе силовой установки электрический двигатель.

Эксперт рассказал, что электрический двигатель позволит скоростному вертолету отказаться от механической трансмиссии. Именно она является наиболее критическим узлом. Если разработчики смогут вращать несущий винт при помощи электропривода, то у вертолета появится возможность изменять частоту вращения.

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