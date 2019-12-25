В ЦБ допустили как снижение ключевой ставки до конца года, так и ее сохранение

Кирилл Тремасов не исключил неизменность ставки до конца 2025 года.

Снижение ключевой ставки Банка России до конца этого года возможно, как и ее сохранение. Соответствующее заявление журналистам сделал советник председателя Центрального банка Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург. Чиновник заметил, что с учетом всех предпосылок, озвученных ранее государственным финансовым регулятором, сейчас ожидается, что снижение показателя ключевой ставки все еще возможно, как и ее сохранение.

На декабрьском заседании мы будем озвучивать всю совокупность факторов. Но до декабря мы еще получим много информации. Кирилл Тремасов, эксперт

Фото: YouTube / Банк России