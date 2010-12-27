В Бурятии при загадочных обстоятельствах пропал 2-летний малыш

Мама оставила сынишку во дворе сестры на 20 минут.

Накануне вечером, 6 мая, в Бурятии в Иволгинском районе Улан-Удэ в пригородном ДНТ "Эдем" пропал 2-летний мальчик при странных обстоятельствах.

Около 18 часов женщина с сыном 2,5 лет зашла в гости к своей сестре. Малыша она оставила во дворе поиграть с другими детьми. Выйдя спустя 20 минут из дома, мать не обнаружила малыша. Дети, с которыми оставался малыш, не заметили, куда ушел мальчик. Родители незамедлительно обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка. К поискам подключились и местные жители. Прочесали все окрестности, берег реки, соседнее товарищество "Степная Протока". Но мальчика пока так и не нашли. Люди обратились даже за помощью к местной шаманке, которая сказала, что мальчик жив, но сидит в какой-то яме и не может выбраться.

В социальных сетях пишут, что недалеко от места пропажи мальчика обнаружили страшную надпись "умрет". Имеет это отношение к исчезновению ребенка или нет, неизвестно. Следственные органы СК СУ РФ по Республике Бурятия возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка по статье "Похищение несовершеннолетнего".

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные, процессуальные и поисковые мероприятия. Следователи координируют работы поисковых групп, допрашивают местных жителей, изымают биологические объекты для проведения соответствующих экспертиз. В ближайшее время на реке будет организована работа водолазов. Чтобы обследователь отдаленные участки вокруг населенного пункта готовится для использования беспилотное летательное устройство. СУ СК РФ по РБ

Поиски ребенка продолжаются. Всем, кто знает что-либо просят связаться по телефонам 02 (102), 8 (3012) 21-86-66, 8 (30140) 41-0-30.