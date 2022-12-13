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В Бурятии при пожаре в доме спасли девять человек

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В тушении огня участвовали 23 человека и шесть единиц техники.

В Бурятии при пожаре в доме спасли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в ночь на 11 апреля в Улан-Удэ. Прибывший расчет спасателей обнаружил загорание в нежилой квартире на первом этаже. В результате действий пожарно-спасательной части удалось спасти четверых взрослых и четверых детей, а также еще одного человека с использованием спасательного устройства.

Пожар был ликвидирован в течение сорока минут. В его тушении участвовали 23 человека и шесть единиц техники. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Виновники и обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями.

Видео: МЧС Бурятия

Теги: бурятия, пожар, улан-удэ
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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