В тушении огня участвовали 23 человека и шесть единиц техники.

В Бурятии при пожаре в доме спасли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в ночь на 11 апреля в Улан-Удэ. Прибывший расчет спасателей обнаружил загорание в нежилой квартире на первом этаже. В результате действий пожарно-спасательной части удалось спасти четверых взрослых и четверых детей, а также еще одного человека с использованием спасательного устройства.

Пожар был ликвидирован в течение сорока минут. В его тушении участвовали 23 человека и шесть единиц техники. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Виновники и обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями.

Видео: МЧС Бурятия