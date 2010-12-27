В "Буквоеде" состоится презентация книги "Мой друг Мохаммед Али. Человек и Чемпион"

Книгу представят: первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров, двукратный победитель Всемирных игр боевых искусств Павел Коржавых, главный редактор издательства "Фаворит - Выборг" Дмитрий Семенов

В "Буквоеде" на Невском проспекте 24 мая состоится презентация книги близкого друга Мохаммеда, Тима Шенэхена. Об этом сообщается на сайте "Буквоед".

На встрече речь будет идти об одном из выдающихся спортсменов современности Мохаммеде Али. Он известен, прежде всего, как боксер, но о его жизни пределами ринга окружающие знают не так много.

Презентовать книгу будут: российский спортсмен по джиу-джитсу, Чемпион Европы, двукратный победитель Всемирных игр боевых искусств, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо Павел Коржавых; первый российский пилот Формулы 1, бронзовый призер гонок 24 часа Ле Мана, действующий пилот команды Мерседес Бенц в серии Blancpain GT и команды SMP Racing, Виталий Петров; главный редактор издательства "Фаворит - Выборг" Дмитрий Семенов.

Фото: Движение вверх/ Вконтакте