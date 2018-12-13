В центре Будапешта затонул катер с туристами

Граждан России на борту затонувшего судна не было.

Накануне вечером, 29 мая, в центре Будапешта на Дунае затонул прогулочный катер с туристами.

Сообщается, что катер столкнулся с другим судном, после чего перевернулся и пошел ко дну. На борту катера было 33 пассажира и 2 члена экипажа. Несколько человек удалось спасти. Сведения о погибших и пропавших без вести разнятся. На данный момент известно о 7 погибших. Вода в реке Дунай около 10-12 градусов, что уменьшает вероятность найти людей живыми.

На катере в основном были туристы из Южной Кореи. Среди пассажиров российских туристов не было.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами, есть погибшие и пострадавшие.

Видео: HUE