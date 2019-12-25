Sky News не исключил, что в скором времени европе придется в одиночку помогать Украине без США.

После ультиматума политических лидеров из Европейского союза американский президент-республканец Дональд Трамп поддержал российского коллегу Владимира Путина. К такому выаоду пришли британские журналисты с телеканала Sky News. В издании говорится о том, что если Вашингтон больше не является надежным международным партнером по украинскому кризису, то Европе, возможно, придется действовать в одиночку.

Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера. публикация иностранного СМИ

Напомним, что на прошлой неделе российский президент предложил возобновить прямой диалог с киевским режимом без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Вечером в воскресенье, 11 мая, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Владимир Зеленский написал в социальных сетях о том, что будет ждать российского коллегу в Турции в четверг, 15 мая. До этого момента политик из соседней страны категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного режима перемирия. В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили журналистам об отсутствии информации о планах главы Украины посетить республику.

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