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В Боткинской больнице начался долгожданный ремонт
Сегодня, 15:56
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smirenny

В Боткинской больнице начался долгожданный ремонт

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Часть корпусов уже привели в порядок.

В воскресенье, 4 октября, стало известно, что в старом корпусе Боткинской больницы начался ремонт: покраска стен, проверка электрики, также починят сантехнику. 

Сообщается, что часть корпусов уже привели в порядок. Фотографиями обновленного ремонта поделилась пресс-служба комитета по здравоохранению. Отмечается, что отремонтированы холл, лестница, кабинеты здравпункта для бездомных. Работы в приемном кабинете и двух боксах акушерского отделения почти завершены.

Напомним, что на Миргородской, 3, помещают пациентов с кишечными инфекциями, гепатитами, ВИЧ, туберкулезом. Больных коронавирусом отправляют на Пискаревский, 49.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге подтверждено 25 летальных случаев.

Фото: vk.com/komzdravspb

Теги: боткинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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