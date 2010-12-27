В Ботаническом саду Петербурга открывается выставка "Мир флоксов"

На празднике ожидается парад индейцев и ковбоев.

В Ботаническом саду Петербурга 26 июля открывается ежегодная выставка "Мир флоксов". На празднике ожидается парад индейцев и ковбоев. Все желающие смогут облачиться в национальные костюмы и стать полноправными участниками события. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Выставка "Мир флоксов" будет работать четыре дня. В последний день, 29 июля пройдет фестиваль "Иммигранты нового света". Он будет посвящен родине флоксов — Америке. Для людей, одетых в костюм индейца или ковбоя, вход свободный.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовал IV фестиваль "Скрипка на Невском".

Фото: pixabay.com