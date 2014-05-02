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В Ботаническом саду стартовал фестиваль для школьников
Сегодня, 12:36
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В Ботаническом саду стартовал фестиваль для школьников

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В программу фестиваля входят прогулки по оранжерее, детские квесты, посещение Ботанического музея, мастер-классы для школьников, выставки в Зеленом домике, прогулка  по Парку-дендрарию.

В Ботаническом саду Петра Великого открылся фестиваль для школьников "Ботанические каникулы". Его можно будет посетить с 29 октября по 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В программу фестиваля входят прогулки по оранжерее, детские квесты, посещение Ботанического музея, мастер-классы для школьников, выставки в Зеленом домике, прогулка  по Парку-дендрарию.

Цены можно узнать на сайте Ботанического сада и в кассах.

Ранее на Piter.tv: в Санкт-Петербургском музее хлеба открылась выставка об истории хлебопечения в нашем городе.

Фото: Телеграм / Ботанический сад

Теги: ботанический сад, дети, фестиваль для школьников, школьные каникулы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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