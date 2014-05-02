В Ботаническом саду стартовал фестиваль для школьников

В программу фестиваля входят прогулки по оранжерее, детские квесты, посещение Ботанического музея, мастер-классы для школьников, выставки в Зеленом домике, прогулка по Парку-дендрарию.

В Ботаническом саду Петра Великого открылся фестиваль для школьников "Ботанические каникулы". Его можно будет посетить с 29 октября по 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В программу фестиваля входят прогулки по оранжерее, детские квесты, посещение Ботанического музея, мастер-классы для школьников, выставки в Зеленом домике, прогулка по Парку-дендрарию.

Цены можно узнать на сайте Ботанического сада и в кассах.

Ранее на Piter.tv: в Санкт-Петербургском музее хлеба открылась выставка об истории хлебопечения в нашем городе.

Фото: Телеграм / Ботанический сад