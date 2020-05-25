В Ботаническом саду распускается Царица ночи

В открытом доступе доступно видео цветения 2016 года.

Сотрудники Ботанического сада показали, как распускается кактус Selenicereus macdonaldiae, иначе Царица ночи.

Желающие смогли увидеть цветение в прямом эфире, а также услышали интересные факты. Интересно, что в прошлые разы петербуржцы и гости города приходили в сад ночью, чтобы посмотреть на распускающиеся цветы.

Специалист сада отметила, что цветок еще не до конца раскрылся, его лепестки будут двигаться.

Для того, чтобы растения и любители цветов не скучали, Ботанический сад проводит видео-экскурсии. Также в официальной группе сада "Вконтакте" можно посмотреть видеозапись цветения Царицы ночи.

Ранее мы писали, что СПбГУ запустил видеотур по своему Ботаническому саду.

Видео: vk.com/botsad_spb