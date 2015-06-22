В Бологом задержали мужчину, хранившего крупную партию конопли

Правоохранительные органы на станции Бологое предотвратили незаконный сбыт конопли.

Сотрудники пресс-службы МВД по региону сообщили о задержании подозреваемого в продаже наркотиков на станции Бологое. Против задержанного возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в незаконном хранении психотропных веществ в крупном размере.

Правоохранительные органы изъяли у 54-летнего мужчины коноплю в большом количестве. Выяснилось, что арестованный является жителем Тверской области. Преступник работал в сфере ЖКХ.

Оперативники провели обыск в квартире подозреваемого и обнаружили подозрительный пакет с растением, содержащим наркотические вещества. Экспертам удалось подтвердить, что изъятое растение действительно является коноплей. Всего было найдено 110 грамм.

Напомним, что по обвинительной статье преступника могут лишить свободы на срок до 10 лет.