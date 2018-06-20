Представитель Большого театра кукол опроверг информацию об обысках

Правоохранители проводят в здании оперативные мероприятия.

Днем 18 апреля в Большом театре кукол (БТК) на улице Некрасова, 10-12, проводятся оперативные мероприятия. Какие именно действия предпринимают специалисты, пока не уточняется. Точная информация появится после завершения проверки. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на источник в городском Комитете по культуре.

Журналистам издания также удалось связаться с представителями БТК. Он опроверг информацию об обысках, которая ранее появилась в нескольких СМИ. "В театре никаких обысков не было", — заявил он без всяких подробностей.

Ранее мы писали, что в Петербургский университет путей сообщения пришли с обысками.

Фото: visit-petersburg.ru