Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой".

В понедельник, 8 апреля, в Петербургский университет путей сообщения пришли с обысками. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СК России.

Как оказалось, обыски проходят по статье "Мошенничество, совершенное преступной группой". Следствие полагает, что экс-сотрудники учреждения создали ОПГ. Так, мошенники получали деньги от студентов, а затем устраняли для них академические задолженности. Кроме того, за плату учащимся засчитывались контрольные, курсовые, дипломные и другие работы. Расследование продолжается.

В данный момент обыски идут и на квартирах фигурантов уголовного дела. Службы изымают документацию, которая подтверждает их преступную деятельность.

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