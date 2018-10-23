В Бокситогорском районе прошел праздник вепсской культуры "Сырный день"

В народном гулянии приняли участие фольклорные ансамбли и народные самодеятельные коллективы.

Народное творчество вепсов представили на празднике вепсской культуры "Сырный день" в деревне Сидорово Бокситогорского района.

Праздник, корнями уходящий в историю, связан с почитанием иконы Казанской Божьей Матери. Легенда гласит, что икона избавила жителей южно-вепсских деревень от падежа скота. Совершается "чин купания" образа в Сорвозере – жемчужине вепсского края, освещаются молочные продукты и сыр. Отсюда и название праздника "Сырный день".

В народном гулянии принимают участие фольклорные ансамбли и народные самодеятельные коллективы.

Все желающие могут поучаствовать в вепсских играх и состязаниях, конкурсах, посмотреть выставку мастеров декоративно-прикладного творчества, угоститься освященным сыром.

"Сырный день" проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в рамках программы сохранения этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов.

Источник: пресс-служба администрации ЛО