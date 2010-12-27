В Бокситогорском районе мужчина за праздничным столом зарезал сожительницу

В Бокситогорском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства при которых произошла поножовщина между двумя жителями района. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".
Как проинформировали в полиции, в минувшее воскресенье, двадцать четвертого февраля, в селении Ефимовское мужчина 67 лет нанес своей сожительнице многочисленные ранения ножом.
Убийство было совершено в процессе совместного распития алкоголя. Мужчина и женщина были безработными. О происшествии сообщили соседи.
Подозреваемого задержали на месте преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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