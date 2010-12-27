В Бокситогорском районе мужчина за праздничным столом зарезал сожительницу

Причиной убийства стала пьяная ссора.

В Бокситогорском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства при которых произошла поножовщина между двумя жителями района. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Как проинформировали в полиции, в минувшее воскресенье, двадцать четвертого февраля, в селении Ефимовское мужчина 67 лет нанес своей сожительнице многочисленные ранения ножом.