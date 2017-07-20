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Вчера, 10:20
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MShaffter
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В Благовещенске в ДТП погиб мотоциклист

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В сети появилось видео момента столкновения

 Сегодня утром, 20 июля, в 6 часов 40 минут произошло смертельное столкновение легкового автомобиля такси и мотоцикла.

По предварительным данным, водитель такси при развороте не уступил дорогу мотоциклу, и произошло столкновение. От удара мотоциклист вылетел на асфальт. От полученных травм водитель погиб на месте аварии.

На опубликованных кадрах фото и видео видно, что удар пришелся ровно по центру левой стороны автомобиля. 

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Фото и видео: Instagram/dtpgram_blg

Теги: благовещенск , видео , жесть , момент аварии , новости регионов
Категории: ДТП Происшествия Лента новостей Новости России

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