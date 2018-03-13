В Благовещенске парень испытал секс-игрушку прямо за прилавком магазина

Молодой человек не смог сдержаться перед секс-игрушкой.

В Благовещенске в секс-шопе произошел неожиданный инцидент, от которого продавец магазина впал в шоковое состояние. Молодой человек решил устроить тест-драйв "взрослой" игрушки. Курьезный случай попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видео заметно, как мужчина беседует с сотрудницей секс-шопа. После недолгого разговора консультант покидает помещение, а клиент тщательно рассматривает искусственный анус, лежащий перед ним на прилавке. Осознав, что его никто не видит, молодой человек начинает пальцем проверять глубину секс-игрушки.

Позже, посетитель спускает штаны и вставляет половой орган в секс-игрушку, проводя тест-драйв. Судя по всему, мужчина остался доволен игрушкой, однако не учел, что в магазине за ним может наблюдать не только человеческий глаз. В результате парень стал знаменитым в соцсетях.

Видео: YouTune - АСН24 Амурская служба новостей