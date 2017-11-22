В Благовещенске аварийно сел самолет Ан-24 из-за отказа двигателя

В соцсетях опубликовали видео, снятое пассажиром этого авиарейса Благовещенск - Якутск.

Сегодня, 15 февраля, в аэропорту Благовещенска совершил аварийную посадку самолет Ан-42 из-за отказа в полете одного двигателя.

Ан-42 летел из Благовещенска в Якутск. После 40 минут полета самолет дернуло. Пассажирам сообщили, что по техническим причинам самолет возвращается в Благовещенск. Все 30 пассажиров, которые были на борту самолета, старались не паниковать, но испытали довольно неприятные моменты. Издание Амур.инфо опубликовал видео, которое снял один и з пассажиров самолета. На опубликованных кадрах видно, что двигатель не работает, крутится только из-за ветра.

Как стало известно, пассажиров отправили в Якутск позднее на таком же самолета Ан-42.

Видео: YouTube/Амур.инфо