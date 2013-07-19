На митингах задержаны 231 человек.

В Берлине 29 полицейских пострадали во время акций протеста. Об этом сообщили местные правоохранительные органы. В полиции уточнили, что население выступает против ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса. В общей сложности представители закона задержали 231 демонстранта. Ранее говорилось только о 150 задержанных.

Проведенные митинги не оказали влияния на заседания кабинета министров и бундестага. Также работа ведомства президента не была нарушена. В целом полиция за весь день операции задержала 231 человека, среди них 173 мужчины и 58 женщин. пресс-служба полиции ФРГ

В столице Германии состоялись два митинга. Их приурочили к заседанию местного бундестага, в котором чиновники принимали законопроект, ужесточающий локдаун. Первая акция протеста состоялась около здания правительства на Улице 17 июня. Ее полиция закончила в принудительном порядке, так как демонстранты не соблюдали санитарные рекомендации. По предварительным сведениям, в митинге приняли участие около 10 тысяч человек. Толпа оказала сопротивление представителям закона, бросая в них камни и бутылки. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Около 16 часов 22 апреля у резиденции президента ФРГ началась вторая акция. На этот раз протестующие собрали порядка трех тысяч человек. Полиция завершила акцию из-за несоблюдения демонстрантами санитарных рекомендаций.

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