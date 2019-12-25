Посол Украины в ФРГ: Киев может восстановить свой ядерный потенциал

Андрей Мельник рассказал немецким журналистам о планах по защите Киева.

Посол Украины в ФРГ заявил о том, что Киев может восстановить свой ядерный потенциал. Такое заявление дипломат сделал во время интервью в Берлине для радиостанции Deutschlandfunk. Андрей Мельник полагает, что Киеву следует подумать о восстановлении статуса ядерной державы.

Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе. Андрей Мельник, посол Киева в ФРГ

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Украина нуждается не только в моральной поддержке со стороны Запада, но также и в современном вооружении и технике. Посол рассчитывает на то, что страна станет членом НАТО.

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