Посол Украины в ФРГ: Киев может восстановить свой ядерный потенциал

Посол Украины в ФРГ заявил о том, что Киев может восстановить свой ядерный потенциал. Такое заявление дипломат сделал во время интервью в Берлине для радиостанции Deutschlandfunk. Андрей Мельник полагает, что Киеву следует подумать о восстановлении статуса ядерной державы.
Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе.
Андрей Мельник, посол Киева в ФРГ
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Украина нуждается не только в моральной поддержке со стороны Запада, но также и в современном вооружении и технике. Посол рассчитывает на то, что страна станет членом НАТО.
Генерал ВСУ назвал условие, при котором украинская армия готова пойти в наступление на Донбассе.
Фото: Pixabay.com
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