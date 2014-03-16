В Белом доме намерены укрепить систему ПВО Украины

Карин Жан-Пьер не стала говорить о возможных военных поставках Patriot.

В американской администрации заявили, что намерены укрепить систему украинской противовоздушной обороны. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене. Чиновница не стала говорить корреспондентам о том, планируют ли власти страны и считают ли целесообразным передавать киевскому режиму противоракетные системы собственного производства Patriot.

Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. <...> Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО, <...> по этому конкретному вопросу мне нечего анонсировать сегодня. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер попросили прокомментировать информацию о том, что достигли ли Берлин и Варшава соглашения о размещении противоракетных систем Patriot на территории Польши. Чиновница отметила, что эту договоренность должны комментировать сами власти Польши и ФРГ. Однако американская сторона продолжит поддерживать усилия международных союзников по укреплению коллективной обороны НАТО.

Белый дом не готов комментировать утверждения о переброске белорусских сил.

Фото и видео: YouTube / Washington Post

