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В Белом доме намерены укрепить систему ПВО Украины

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Карин Жан-Пьер не стала говорить о возможных военных поставках Patriot.

В американской администрации заявили, что намерены укрепить систему украинской противовоздушной обороны. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене. Чиновница не стала говорить корреспондентам о том, планируют ли власти страны и считают ли целесообразным передавать киевскому режиму противоракетные системы собственного производства Patriot.

Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. <...> Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО, <...> по этому конкретному вопросу мне нечего анонсировать сегодня.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер попросили прокомментировать информацию о том, что достигли ли Берлин и Варшава соглашения о размещении противоракетных систем Patriot на территории Польши. Чиновница отметила, что эту договоренность должны комментировать сами власти Польши и ФРГ. Однако американская сторона продолжит поддерживать усилия международных союзников по укреплению  коллективной обороны НАТО.

Белый дом не готов комментировать утверждения о переброске белорусских сил.

Фото и видео: YouTube / Washington Post
 

Теги: patriot, белый дом, военная помощь, карин жан-пьер, пво, про
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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