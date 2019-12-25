Джон Кирби рассказал о необходимости соблюдать продовольственную безопасность.

В Белом доме заявили, что США выступают за продление и расширение зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе выступления перед иностранными журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби. Чиновник уверен в том, что пролонгация международного соглашения по перевозке грузов по акватории Черного моря позволит снизить глобальные цены на продукты питания и удобрения. Власти в Вашингтоне также призывают стороны конфликта к расширению договоренностей.

Мы считаем, что если зерновая сделка будет продлена и расширена, то возникнет больше возможностей для перевозки большего количества зерна в разные точки мира, это снизит цены на продовольствие. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби оценил зерновую сделку как "успешную" и выразил поддержку оказанным усилиям генерального секретариата ООН по ее продлению.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News