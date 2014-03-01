В Белом доме уверены, что конгресс продолжит финансово поддерживать Украину

Карин Жан-Пьер оценила работу Конгресса США по финансированию ВСУ.

Американская администрация с оптимизмом смотрит на перспективы продолжения двухпартийной поддержки в Конгрессе США в отношении Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница напомнила о том, что от палаты представителей и Сената зависит выделение бюджетных денежных средств на дальнейшую помощь киевскому режиму. Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказался гарантировать властям одобрение очередного запроса на 24 миллиарда долларов. Законодатель не стал предоставлять капитолийскую трибуну Владимиру Зеленскому, который на этой неделе посетил столицу США. В Белом доме заметили, что продолжат убеждать скептиков в Конгрессе США.

Мы ценим двухпартийную поддержку финансирования Украины. Мы настроены оптимистично по поводу ее продолжения. Она послала сильный сигнал миру, что мы продолжим поддерживать Украину... Мы будем с ней сколько потребуется. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом не подтвердил скорую поставку ATACMS Украине.

Фото и видео: Белый дом