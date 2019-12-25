Администрация президента США анонсировала меры, которых "не было ранее".

В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России. Информацией с журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне поделился руководитель национального экономического совета. Брайан Диз заявил, что дополнительные возможные ограничения в отношении Москвы из-за ситуации на границе с Киевом выйдут за рамки принятых ранее.

Президент дал ясно понять, что США в консультации с европейскими партнерами изыскивают очень сильный набор экономических санкций. И, думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом. Брайан Диз, глава национального экономического совета

По словам специалиста, в ближайшее время администрация Джо Байдена продолжит переговоры с европейскими коллегами и РФ для того, чтобы урегулировать кризис вокруг Украины. Он призвал Москву двигаться вперед и искать пути решения ситуации на госгранице. В Белом доме отметили, что готовы контактировать с РФ по вопросам безопасности. Для этого у сторон существует множество форматов, включая Совет Россия-НАТО, ОБСЕ и другие международные площадки.

В Белом доме не ответили, как санкции против РФ могли бы повлиять на цену газа в Европе.

Фото и видео: Белый дом

