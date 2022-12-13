В Белом доме прокомментировали заявления о возможном членстве Украины в НАТО

Карин Жан-Пьер оценила политику "открытых дверей" в НАТО.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказалась уточнить, считают ли власти США, что место Украины - в НАТО. Инцидент произошел во время выступления официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновница пояснила, что решение о вступлении Киева в состав Североатлантического военного альянса должны принимать сами участницы блока и кандидатами на получение такого статуса. В это же время Вашингтон сосредоточил свое внимание на оказание киевскому режиму гуманитарной, экономической и военной поддержки.

Я отвечала на этот вопрос множество раз. Решать это надо НАТО и союзникам по НАТО... Любые решения по членству опять-таки должны приниматься союзниками по НАТО и странами, стремящимися присоединиться к НАТО. И мы последовательно действовали по этому, были одним из лидеров в течение последних 12 месяцев. Позиция США очень ясная Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

