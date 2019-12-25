Эмили Хорн надеется на дальнейшее сотрудничество США и Франции.

В Белом доме прокомментировали решение Франции отозвать посла. В собственном Twitter-аккаунте официальный представитель администрации Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Эмили Хорн подчеркнула, что понимает позицию Парижа. В Вашингтоне назвали Париж старейшим союзником и одним из самых сильных партнеров США.

Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими партнерами. МВ ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего длительного союза. Эмили Хорн, американская чиновница

Напомним, что французские власти отзывают для дальнейших консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Об этом стало известно после объявления США и Австралией о создании нового оборонного союза AUUKUS. Программа предусматривает отказ Канберры по сотрудничеству с парижем в вопросе строительства подводных лодок. Страна отказалась от контракта на 66 млрд долларов.

МИД Австралии выразил сожаление из-за решения Франции отозвать посла.

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