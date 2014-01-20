Марис Пейн уточнила, что понимает разочарование Парижа.

МИД Австралии выразил сожаление из-за решения Франции отозвать посла. Об этом в интервью местному изданию The Australian рассказала глава МИД Марис Пейн. Чиновница из Канберры заметила, что понимает французскую позицию. Ранее Париж направил к себе дипломата ради консультаций. Несмотря на это Австралия надеется на дальнейшее сотрудничество с Францией.

Глава МИД Австралии на данный момент находится в Вашингтоне. Пейн прокомментировала журналистом ситуацию так, что она поничает разочарование коллег, но надеется, что в Париже увидят, какое значение Канберра придает двусторонним отношениям и совместной работе.

Ранее авторы The Reuters уточнили, что правительство Австралии "с сожалением отмечает решение Франции отозвать своего посла в Австралии", но ожидает возобновления дипломатических связей по национальным вопросам, вызывающим интерес с обеих сторон.

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