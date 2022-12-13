В Белом доме подтвердили продолжение предоставления Украине военной помощи с сфере ПВО

В Белом доме подтвердили продолжение предоставления Украине военной помощи. Об этом журналистам в ходе выступления на регулярной пресс-конференции в Вашингтоне рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что также этот принцип касается и отправки киевскому режиму противовоздушной системы по обороне, включая поставки международных союзников и партнеров.
США продолжат предоставлять Украине... все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя. Это невероятно важно. И это включает системы ПВО.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Белый дом не намерен идти на уступки республиканцам в Конгрессе в связи с госдолгом.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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