В Белом доме подтвердили продолжение предоставления Украине военной помощи с сфере ПВО

Карин Жан-Пьер оценила поддержку, которую США оказывает киевскому режиму.

В Белом доме подтвердили продолжение предоставления Украине военной помощи. Об этом журналистам в ходе выступления на регулярной пресс-конференции в Вашингтоне рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что также этот принцип касается и отправки киевскому режиму противовоздушной системы по обороне, включая поставки международных союзников и партнеров.

США продолжат предоставлять Украине... все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя. Это невероятно важно. И это включает системы ПВО. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом не намерен идти на уступки республиканцам в Конгрессе в связи с госдолгом.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

