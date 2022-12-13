Карин Жан-Пьер оценила перспективы сделки между властями и законодателями.

Белый дом не намерен идти на уступки республиканцам в Конгрессе в связи с госдолгом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель администрации США при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер.

Нам следует заниматься потолком госдолга без (выдвижения предварительных) условий. Это важно. <...> Мы не собираемся вести переговоры по этому. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница пояснила, что с точки зрения американской администрации в Вашингтоне, речь идет о базисных обязанностях Конгресса США, которые предусматривают необходимость заниматься этим вопросом. Ранее журналисты из издания The Washington Post уведомили читателей о том, республиканцы в Палате представителей готовят чрезвычайный план действий для министерства по финансам в том случае, если чиновники и законодатели не смогут договориться друг с другом по теме увеличения уровня потолка государственного долга. Известно, что подготовка такого решения является частью сделки, которую заключил лидер политической фракции Кевин Маккарти с однопартийцами, которые выступали против избрания его спикером.

Байден 7 февраля выступит в Конгрессе США с посланием "О положении страны".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television