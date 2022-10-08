В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным

Карин Жан-Пьер не может анонсировать мероприятие.

В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным на полях предстоящего в следующем месяце саммита Группы двадцати. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер отметила, что ей нечего анонсировать СМИ по текущему поводу.

Мне нечего вам проанонсировать или сказать в предварительном порядке. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белый дом

Напомним, что сам лидер Белого дома Джо Байден накануне сказал корреспондентам в качестве ответа на тот же вопрос "посмотрим". Известно, что встреча политиков может произойти во время проводящегося на Бали в Индонезии саммита G20 ("Большой двадцатки") или на площадке Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Белый дом: США не обладают разведданными о том, что РФ готова применить ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / The Union Herald