В Белом доме не стали комментировать материал The Washington Post о неудачах Украины

Джейк Салливан рассказал о том, что не может оценивать доклады разведки.

Американские власти не комментируют доклады разведки о перспективах наступления киевского режима, которые ранее были изложены авторами местной газеты The Washington Post. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник добавил, что власти страны сделают все необходимое для поддержки ВСУ и их атак в регионе конфликта. Дополнительно не устанавливаются какие-либо рамки для достижения конечного результата. Также в США не предсказывают то, что может произойти, так как боевые действия представляют из себя "непредсказуемую вещь".

Я не собираюсь говорить о докладах разведки. На протяжении последних двух лет из разных источников было много аналитики насчет того, как будет развиваться. Мы видели многочисленные изменения в этой аналитике по мере того, как менялась ситуацию на поле боя. Так что, как мы уже неоднократно заявляли, мы делаем все, чтобы поддерживать Украину и ее контрнаступление. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Напомним, что в четверг 17 августа газета The Washington Post опубликовала материал со ссылкой на информацию разведывательных служб США о том, что ВСУ не смогут достичь поставленных перед началом контрнаступления задач. Эти выводы на текущий момент вызвали споры между членами Конгресса США. Часть из них настаивает на том, что неудачи киевского режима свидетельствуют о бессмысленности дальнейшего оказания ей военной помощи.

Салливан: сотрудничество США, Японии и Республики Корея не приведет к аналогу НАТО в Азии.

Фото и видео: YouTube / The White House