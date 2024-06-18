Джон Кирби рассказал о позиции президента США.

Украине нужно победить в региональном конфликте с Россией для того, чтобы иметь возможность вступить в Организацию Североатлантического договора. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранец прокомментировал прессе перспективы присоединения Украины к членам НАТО.

Прежде всего они должны победить в этой войне. Они должны прежде всего победить. комментируя перспективы присоединения Украины. Коррупция является причиной для беспокойства. Тем не менее, разумеется, любая страна, желающая вступить в альянс, должна предпринять и другие действия. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник заверил СМИ в том, что лидер страны Джо Байден по-прежнему полагает, что Украину в будущем надо принять в состав военного блока. Однако перед этим процессом Киеву предстоит сделать многое, прежде чем он сможет присоединиться к альянсу.

В США заявили, что не разрешали удары по РФ своими ракетами большой дальности.

Фото и видео: YouTube / The White House