По последним данным, в результате стрельбы погибли восемь человек.

В Белграде подросток открыл стрельбу в школе. Об этом сообщает издание "Вечерне новости".

Инцидент произошел утром 3 мая в районе Врачар в центре столицы Сербии. 14-летний ученик школы взял пистолет отца и несколько раз выстрелил в сторону учеников и охраны учебного заведения.

Полиция задержала стрелявшего. По последним данным, в результате стрельбы погибли восемь человек, в том числе охранник школы и учительница.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе.

Видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal