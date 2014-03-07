В Белгородской области пять предприятий стали резидентами СЭЗ

Вячеслав Гладков сообщил о том, что ожидается решение от кабмина России.

На территории Белгородской области пять предприятий из Шебекинского и Валуйского округов стали резидентами свободной экономической зоны. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте. Чиновник отметил, что еще четыре местных предприятия подали заявки на вступление в СЭЗ. Документы по ним направлены в федеральное правительство, а власти ждут решения от центрального аппарата. По еще семи предприятиям подготавливаются необходимые документы. Они будут переданы в Москву до конца текущего месяца.

Вчера было принято решение - еще пять предприятий вошли в СЭЗ: четыре предприятия из Шебекинского округа и одно из Валуйского округа. Итого сейчас у нас 10 предприятий являются резидентами. Вячеслав Гладков, глава региона

На текущий момент резидентами СЭЗ остаются десять предприятий.

В Белгородской области произошел пожар в Ровеньковской ЦРБ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков