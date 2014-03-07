В Белгородской области произошел пожар в Ровеньковской ЦРБ

Вячеслав Гладков в ближайшее время отправится в рабочую поездку для проверки хода восстановительных мероприятий.

На территории Белгородской области произошел пожар в Центральной районной больнице, расположенной в Ровеньках. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте. Чиновник отметил, что никто из людей не пострадал. В медицинском цчреждении выгорел один этаж. Воспламенение не связано с оперативной обстановкой, а в его причинах разбираются специалисты ГУ МЧС, после чего огнеборцы дадут свое заключение.

Вчера поздно вечером произошел пожар в ЦРБ в Ровеньках. Слава богу, что никто не пострадал... Сегодня отправляю туда министра строительства области Оксану Петровну Козлитину для оценки ущерба. Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков отметил, что основной задачей властей теперь является посчитать, составить смету и быстро начать восстановительные работы данного социального объекта, так как это важно для населения Ровеньского района.

Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков