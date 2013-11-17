Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Краснояружском районе

Вячеслав Гладков рассказал о работе военных в регионе.

Обстановка в Краснояружском районе за минувшую ночь существенно не изменилась, о чем сообщили руководству местные начальники силовых структур. Они доложили о напряженной, но стабильной ситуации на территории Белгородской области. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте. Чиновник отметил, что военнослужащие продолжают выполнять поставленные перед ними командованием боевые задачи. Региональные власти ожидают позитивных новостей об оттеснении сил противника из Вооруженных сил Украины, чтобы гражданское население смогло вернуться по своим домам. Сведения о возможности возвращения гражданам будет немедленно доведен.

За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений - ни в лучшую, ни в худшую сторону. Вячеслав Гладков, глава региона

Губернатор Белгородской области призвал жителей прислушиваться к указаниям администрации, находящейся под руководством Виталия Кутоманова, а также военной полиции и пограничных служб. В настоящий момент, по словам Вясеслава Гладкова, въезд на территории сел в Краснояружском районе невозможен из-за прямой угрозы в сфере безопасности.

Ранее Гладков признал обстановку в Краснояружском районе сложной.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков