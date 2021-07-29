В Белгородской области может появиться особая экономическая зона

Инициативу создания ОЭЗ поддержал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Белгородской области особую экономическую зону. Об этом он сказал в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Врио губернатора региона заявил в ходе разговора с российским лидером, что область планирует до 2030 года вдвое увеличить валовый продукт, однако это станет возможным только при привлечении инвесторов и создании особой экономической зоны.

Что касается свободной экономической зоны - надо это посчитать. Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это. Владимир Путин, президент РФ

Власти области планируют создать ОЭЗ с привлечением более 250 миллиардов рублей инвестиций. Благодаря этому планируется создание больше 1 300 рабочих мест для жителей региона.

Ранее Путин положительно оценил работу Гладкова на должности врио главы Белгородской области.

Видео: YouTube / Россия 24

Фото: kremlin.ru