Один из подозреваемых требовал от подростков моральной компенсации в размере 100 тысяч рублей.

В Башкирии задержали подозреваемых в вымогательстве денег у троих несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, один из подозреваемых подвозил подростков в такси и оставил им свой номер телефона, чтобы они в дальнейшем могли связаться с ним и воспользоваться его услугами. Спустя время один из несовершеннолетних позвонил таксисту, но тот не ответил. Позже мужчина сам связался с ним и предложил встретиться "по срочному поводу".

Подростки пришли на место, где их ждал таксист и двое его сообщников. Он стал предъявлять юношам, что те побеспокоили его в нерабочее время, и потребовал от них моральной компенсации в размере 100 тысяч рублей. Так как такими денежными суммами несовершеннолетние не владели, злоумышленники забрали у них все имеющиеся наличные и один телефон.

Подозреваемые были задержаны оперативниками при силовой поддержке сотрудников региональной Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Фигуранты сознались в содеянном.

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