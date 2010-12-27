В Башкирии в садах массово размножаются тарантулы

В Башкирии жители устали от набегов ядовитых насекомых.

в городе Сибае девушка обнаружила на своей грядке настоящего тарантула. Ядовитое насекомое было внушительных размеров. Специалисты отмечают, что там, где нашли одного паука, находится еще как минимум шесть особей.

Девушка опубликовала в социальной сети фотографии с доказательствами. Жители Башкирии сразу же откликнулись на сообщение и рассказали, что подобные случаи - не редкость в регионе.

Эксперт Александр Гладких объяснил, что пауки для этих мест - нормальное явление. Они представляют вид южнорусских тарантулов. насекомые обладают слабой ядовитостью, однако очень больно кусают. Днем особи спят, а по ночам выходят на охоту. Они живут в норах или под камнями. Местные жители советуют остерегаться пауков и быть аккуратнее.