В Башкирии пропала группа туристов из 8 человек

Туристическая группа не зарегистрировалась в МЧС и ее маршрут неизвестен.

В Башкирии ищут туристическую группу из 8 человек.

Спасатели ведут поиски группы из 8 человек, которые отправились на водопад Атыш в Белорецком районе Башкирии. По пути спасателям встретилась другая группа туристов из 10 человек, которые не могли перебраться на другой берег из-за разлива реки.

Эти туристы рассказали спасателям, что искомая группа туристов жива и ожидает помощи. Поиски осложняются тем, что туристы не зарегистрировались должным образом в МЧС и их маршрут неизвестен.

Ранее:Опубликовано видео с места трагедии, где в Саратовской области в машине утонул 8-летний мальчик

Фото:margo.gabidullina/unstagram