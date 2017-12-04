В Башкирии при опрокидывании легковушки погибли три человека

В социальных сетях появились фотографии с места смертельной аварии на 51 километре трассы "Уфа — Чишмы — Киргиз — Мияки", в которой погибли три человека.

Сегодня ранним утром, 4 декабря, под Давлеканово произошла смертельная авария, которая унесла жизни трех человек.

Около 6 часов утра в Давлекановском районе на 51 километре трассы Уфа - Чишмы - Киргиз - Мияки перевернулась "Лада Грнта". За рулем автомобиля находился 41-летний мужчина, житель Раевки. В результате аварии мужчина и женщина, которые были в салоне авто на момент аварии, от полученных травм скончались на месте аварии до приезда медиков. Еще одна женщина была доставлена в крайне тяжелом состоянии в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, она скончалась в больнице.

В социальных сетях появились фотографии с места трагедии. На опубликованных кадрах видно, что машина улетела с дороги на довольно значительное расстояние, и по характеру повреждений автомобиля, можно предположить, что автомобиль переворачивался во время полета. Один из погибших находится на значительном расстоянии от машины.

Пользователи социальных сетей сообщают, что дорога в этом месте была с хорошим покрытием и довольно прямая с небольшим уклоном. Местные жители называют этот участок "дорогой смерти". Так как в этом месте трасса относительно прямая и хорошая, и водители часто здесь неоправданно увеличивают допустимую скорость и часто идут на обгон, а видимость ограничивает небольшой подъем. В комментариях люди пишут, что, скорее всего, люди в машине не были пристегнуты, что могло послужить причиной столь страшных последствий ДТП.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства этой жуткой аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, БашДТП | Уфа и Башкортостан