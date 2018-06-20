В Башкирии многодетная мать изрезала ножом свою пятилетнюю дочь

Появились подробности кошмарного случая в одном из сел Иглинского района.

Накануне, 7 апреля, в одном из сел Иглинского района многодетная мать напала на пятилетнюю дочь с ножом.

Сообщается, что мать с тремя детьми ,3, 5 и 7 лет, пошла в баню. Вскоре глава семейства услышал из бани крики и побежал туда. Как выяснилось, женщина напала с ножом на свою пятилетнюю дочку. До того как прибежал муж, женщина успела вонзить в спину и грудь девочки нож два раза.

Ребенка в срочном порядке госпитализировали в больницу, где медики борются за ее жизнь. Женщину задержали. В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". С оставшимися детьми работают психологи.

В настоящее время ребенок находится в больнице, подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи допрашивают родственников и близких потерпевшей и подозреваемой, двум другим детям, явившимся очевидцами преступления, специалистами оказывается психологическая помощь, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются иные причины и условия, способствовавшие произошедшему, в отношении подозреваемой планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы. СУ СК РФ по РБ

Расследование уголовного дела продолжается.