В Башкирии микроавтобус с пассажирами рухнул с 9 метровой высоты

Сообщается о трех пострадавших. В сети появились фотографии с места происшествия.

Сегодня утром в Башкирии в Благоварском районе на 1378 километре трассы Самара - Уфа - Челябинск произошла серьезная авария с участием микроавтобуса.

23-летний водитель, житель Татарстана" за рулем микроавтобуса "Тойота" не справился с управлением. Транспортное средство пробило ограждение моста и рухнуло с 9 метровой высоты. Автобус получил серьезные механические повреждения. В салоне автобуса находилось 5 пассажиров. Все, кто находились в микроавтобусе во время аварии, выжили. Трем человекам понадобилась помощь медиков. Насколько серьезные травмы получили пассажиры, не сообщается. Водитель сообщил правоохранительным органам, что ехал из Татарстана в Уфу по личным делам.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, Рустэм Башкирцев