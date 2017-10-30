В Башкирии автомобиль сбил на "зебре" женщину с 5-летним ребенком

В сети появилось видео с места трагедии в городе Туймазы. В социальных сетях пишут, что женщина скончалась в больнице.

Сегодня утром, 30 октября, в Туймазах на улице Чапаева автомобиль ВАЗ-2107 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 5-летним ребенком.

Сообщается, что один из автомобилей остановился, чтобы пропустить пешеходов, и женщина с малышом стали переходить дорогу. А водитель отечественного автомобиля не затормозил и снес пешеходов. Очевидцы аварии поспешили на помощь пострадавшим и вызвали скорую. С травмами различной тяжести их обоих госпитализировали в больницу. В одном из сообществ Башкирии появилось сообщение, что женщина от полученных травм скончалась. Официального подтверждения не поступало.

Один из очевидцев в социальных сетях опубликовал видео с места происшествия.

Видео: ВК, Гузель Рафаэлина