В Башкирии автомобиль сбил на "зебре" женщину с 5-летним ребенком

Сегодня утром, 30 октября, в Туймазах на улице Чапаева автомобиль ВАЗ-2107 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 5-летним ребенком.
Сообщается, что один из автомобилей остановился, чтобы пропустить пешеходов, и женщина с малышом стали переходить дорогу. А водитель отечественного автомобиля не затормозил и снес пешеходов. Очевидцы аварии поспешили на помощь пострадавшим и вызвали скорую. С травмами различной тяжести их обоих госпитализировали в больницу. В одном из сообществ Башкирии появилось сообщение, что женщина от полученных травм скончалась. Официального подтверждения не поступало.
Один из очевидцев в социальных сетях опубликовал видео с места происшествия.
Видео: ВК, Гузель Рафаэлина