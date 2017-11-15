В Башкирии 37-летнюю женщину переехали три автомобиля

В сети появились фото с места трагедии.

Жуткое ДТП произошло накануне вечером, 14 ноября, в городе Салават в Башкирии.

Как стало известно, 37-летняя женщина решила пересечь проезжую часть в неположенном месте и угодила под колеса неизвестного автомобиля. От удара ее выбросило на встречную полосу, где ее переехала "десятка". После этого по ней проехался еще один неустановленный автомобиль, который следовал за отечественным авто.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Два автомобиля скрылись с места происшествия.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Ведется розыск двух автомобилей, которые стали участниками смертельного ДТП. Правоохранители просят откликнуться очевидцев.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа онлайн; ГИБДД по РБ