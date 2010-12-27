Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В Башкирии 11-летняя девочка вынесла из пожара шестерых детей
Сегодня, 16:42
0
lesjasap
45

В Башкирии 11-летняя девочка вынесла из пожара шестерых детей

0
 
 

Маленькая девочка спасла из горящего дома шестерых братьев и сестер.

28 августа около трех часов дня в селе Мраково (Башкирия) загорелся частный дом и веранда. 11-летняя девочка проявила героизм и вытащила из огня троих родных и троих двоюродных братьев и сестер. Затем ей удалось отвести детей в безопасную зону.
 
Пожарные приехали уже к тому моменту, когда огонь разгорелся и перекинулся с крыши дома на остальные части постройки и на веранду. Возгорание удалось потушить за 15 минут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
 
Как сообщают представители служб спасения, никто из детей не пострадал. Пожарным удалось спасти из горящего дома 32-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу с сильными ожогами. 
 
По предварительной версии возгорание произошло из-за опасной игры детей с огнем. 
Теги: героиня , пожар , ярославль
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5