В Башкирии 11-летняя девочка вынесла из пожара шестерых детей

Маленькая девочка спасла из горящего дома шестерых братьев и сестер.

28 августа около трех часов дня в селе Мраково (Башкирия) загорелся частный дом и веранда. 11-летняя девочка проявила героизм и вытащила из огня троих родных и троих двоюродных братьев и сестер. Затем ей удалось отвести детей в безопасную зону.

Пожарные приехали уже к тому моменту, когда огонь разгорелся и перекинулся с крыши дома на остальные части постройки и на веранду. Возгорание удалось потушить за 15 минут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как сообщают представители служб спасения, никто из детей не пострадал. Пожарным удалось спасти из горящего дома 32-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу с сильными ожогами.

По предварительной версии возгорание произошло из-за опасной игры детей с огнем.