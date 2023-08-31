В Барнаульском цирке гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену

Артистка госпитализирована в больницу.

В цирке российского города Барнаула гимнастка сорвалась с высоты и упала на цирковую арену. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на видеозапись, распространившуюся по социальным сетям. В кадре запечатлено падение с большой высоты. В настоящее время известно, что пострадавшей оказалась 23-летняя девушка. Артистку цирка экстренно госпитализировали с подозрением на перелом руки и сотрясение мозга. Медики уточнили, что она неудачно приземлилась во время трюка, упав прямо на шею. Сейчас пациентка находится в сознании. По информации от журналистов "РЕН ТВ", у спортсменки врачи диагностировали перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору выехать на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Мария Антошкина, помощник регионального прокурора

В настящее время в надзорном ведомстве проводится проверка по вопросу исполнения требований безопасности и охраны труда, предъявляемых к организации цирковых представлений.

Цирк на Фонтанке получит еще одну площадку.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости