Школьница из Барнаула впала в алкогольную кому после вечеринки с подругами

Следственный комитет Алтайского края проверяет обстоятельства, при которых 12-летняя школьница впала в кому после вечеринки. Сейчас девочка идет на поправку, ее здоровью ничего не угрожает.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю устанавливает подробности вечеринки школьников, после которой 12-летняя девочка впала в кому. В крови пострадавшей обнаружили 6,7 промилле алкоголя. Для сравнения, доза в пять промилле считается смертельной для взрослого.

Как сообщают СМИ Барнаула, девочка около 11 часов была в коме. Сам инцидент произошел еще до Нового года. Сейчас школьница уже идет на оправку. Известно, что семиклассницу увезли прямо со вписки. На вечеринке были одноклассницы девочки, а также товарищи ее 17-летнего брата.

Со слов родителей, девочка отличница и к распитию алкоголя ее склонили ее подруги. Следственный комитет устанавливает подробности инцидента. В том числе читает переписку школьницы в социальных сетях.