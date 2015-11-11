В Петербурге из-за сбоя на пивзаводе "Балтика" в банках оказалась вода

Вода оказалась в 720 банках.

В Петербурге из-за технического сбоя на пивоваренном заводе "Балтика" в 720 банках вместо пенного оказалась вода. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе рассказали, что сбой произошел 31 августа. В период с 10.45 до 10.50 на одной из линий розлива пивоварни во время запланированной остановки оборудования произошел программный сбой. Около 300 литров питьевой воды было разлито в банки партии "Балтика 7". Всего 720 банок поступило в продажу. По словам сотрудников, вода безопасна, она используется в пивоварении.

Компания намерена изъять эту партию банок из продажи.

Приносим нашим потребителям извинения за этот казус и просим тех, кто приобрел банки из этой партии, обратиться на нашу горячую линию. пресс-служба "Балтики"

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